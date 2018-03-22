حكم بسجن مغنية تركية 10 أشهر بتهمة إهانة أردوغان

قالت صحيفة “حريت” التركية، اليوم الخميس، إن محكمة عاقبت مغنية وممثلة تركية شهيرة بالسجن 10 أشهر؛ بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال عرض في عام 2016.

وأضافت أن زوهال أولجاي اتهمت بتغيير كلمات إحدى أغانيها لإدخال كلمة أردوغان بها، والتلويح بإشارة مهينة بيدها خلال الغناء.

وذكرت الصحيفة، أن تسجيلًا مصورًا للعرض أظهر أولجاي وهي تغير كلمات الأغنية لتصبح، “رجب طيب أردوغان، كل هذا هراء، كل هذا كذب، ستنتهي الحياة يومًا، وسوف تقول كنت أحلم”.

وفي شهادتها نفت أولجاي التهم، وقالت إنها استخدمت اسم أردوغان لأنه كان يناسب نهايات كلمات الأغنية، وإنها لم يكن لديها أي “دافع مستتر للإهانة”. وقالت إن الإشارة بيدها كانت تستهدف أحد الحضور.

وتعتبر إهانة الرئيس جريمة يعاقب عليها القانون التركي بالسجن لمدة تصل إلى 4 أعوام.