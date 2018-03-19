أردوغان: العمليات التركية بسوريا ستمتد صوب الحدود العراقية

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن العمليات العسكرية التركية في سوريا ستستمر نحو المناطق الشرقية من سوريا.

وجاء ذلك خلال كلمة لأردوغان من أنقرة بعد يوم من اقتحام القوات التركية ومقاتلي المعارضة المتحالفين معها مدينة عفرين في شمال غرب سوريا.

وأضاف أردوغان أن “العمليات ستستمر إلى الشرق حتى يجري تطهير بلدات تمتد لمئات الكيلومترات صوب الحدود العراقية من المسلحين، كما ستستهدف العمليات مناطق حول منبج والقامشلي وعين العرب ورأس العين”.

وهدد بأن “تركيا ستنفذ هجومًا ضد مسلحين أكراد في شمال العراق إذا لم تطهر بغداد المنطقة منهم”.