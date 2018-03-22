الكرملين يحذر من الحديث عن أي انفراجة في العلاقات مع أمريكا

حذر الكرملين، اليوم الخميس، من الحديث عن انفراجة في العلاقات الروسية الأمريكية رغم احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: “دعونا لا نتحدث عن أي انفراجات.. أولاً يجب أن نتحدث عن نقطة بداية للمضي في الحوار. أمامنا طريق طويل قبل تحقيق أي انفراجة”.

وكان ترامب هنأ، يوم الثلاثاء الماضي، بوتين على إعادة انتخابه، وقال: “إنهما ربما يجتمعان قريبًا”، مع تزايد التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب مزاعم تدخل موسكو في النظام الانتخابي الأمريكي.

وفي سياق آخر قال بيسكوف، إن تصريحات وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، التي قارن فيها استضافة روسيا لبطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف باستضافة ألمانيا النازية لدورة الألعاب الأولمبية عام 1936، مثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة.

وذكر: “أنه تصريح مثير للاشمئزاز ولا يليق بوزير خارجية هذه الدولة- بريطانيا- أو أي دولة”، مضيفًا: “هذا بلا شك مهين وغير مقبول”.

وكان جونسون قال لمشرعين، أمس الأربعاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيحاول تعزيز صورة روسيا من خلال استضافة مباريات كأس العالم بالطريقة نفسها التي استغل بها أودلف هتلر دورة الألعاب الأولمبية لعام 1936 في ألمانيا النازية.