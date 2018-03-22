بعد انتقادات حادة.. ترامب يوضح سبب تهنئته بوتين بفوزه في الانتخابات

دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تهنئته لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين على فوزه بالانتخابات الرئاسية، مشيرًا أن الروس “من الممكن أن يساهموا” في حل العديد من القضايا.

جاء ذلك في تغريدات نشرها ترامب، الأربعاء، على حسابه بموقع “تويتر” ردًا على انتقادات وجهت له مؤخرًا لاتصاله ببوتين وتهنئته له على فوزه بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها روسيا الأحد الماضي.

وقال ترامب: “اتصلت بالرئيس بوتين لأهنئه بالفوز.. وسائل الإعلام المزيفة فقدت صوابها، لأنها أرادت أن أنتقده. إنهم غير محقين! يجب التطبيع مع روسيا وغيرها”.

وأضاف: “إنهم (الروس) قد يساعدون في حل العديد من القضايا، مثل كوريا الشمالية، وسوريا، وأوكرانيا، وداعش، وإيران وأيضًا في سباق التسلح”.

وأوضح أن “الرئيس الأسبق جورج بوش الابن حاول التعايش مع روسيا، لكن لم تكن لديه البراعة الكافية. كما حاول أوباما وكلينتون، ولكن لم تكن هناك كيمياء في العلاقة”.

ومساء أمس أول الثلاثاء، وخلال مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال الرئيس الأمريكي، إنه هاتف نظيره الروسي، وهنأه لفوزه بالانتخابات.

وأضاف ترامب بذات الصدد قائلا: “من المحتمل أن نلتقي (أي مع بوتين) في مستقبل ليس بالبعيد، لنناقش سباق التسلح الذي بدأ يخرج عن السيطرة”.

وتسببت تصريحات ترامب حول اتصاله ببوتين، في موجة انتقادات وجهت له من سياسيين أمريكيين، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق، جون ماكين.

وقال ماكين في ذات اليوم إن “اتصال رئيس أمريكي بالمستبدين الفائزين بانتخابات مزيفة، تصرف لا يجعله قادرًا على قيادة العالم الحر”.

كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن ترامب، هنأ بوتين، رغم تحذيرات من مستشاري الأمن القومي، طالبته بعدم الإقدام على هذه الخطوة.

وجرت الانتخابات الرئاسية الروسية، الأحد الماضي، وحقق الرئيس الحالي فلاديمير بوتين فوزًا كاسحًا على منافسيه بحصوله على نسبة 76.68% وفقًا للجنة المركزية للانتخابات.