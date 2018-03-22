ساركوزي يندد أمام القضاة بتعرضه “للتشهير” في قضية التمويل الليبي

ندد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الذي وُجه إليه الاتهام في إطار التحقيق حول الشبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007، بأنه يعيش “جحيمًا من التشهير”، وذلك في إفادته أمام القضاة التي نشرها موقع صحيفة “لوفيغاور” الخميس.

وقالت صحيفة “لو فيجارو” إن ساركوزي أبلغ قضاة وضعوه قيد تحقيق رسمي، أمس الأربعاء، أن “الاتهامات بأنه حصل على تمويل ليبي غير مشروع لحملته الانتخابية في 2007،هي محض أكاذيب حولت حياته إلى “جحيم”.

ونشرت الصحيفة تفصيلاً لما قالت إنه شهادة ساركوزي، الذي تولى السلطة من 2007 إلى 2012، أمام المحققين الذين أخبروه بعد يومين من الاحتجاز أنه مشتبه به رسميًا في اتهامات بالفساد ومخالفات أخرى.

ونقلت الصحيفة عن ساركوزي (63 عامًا) قوله للمحققين: “حولت هذه الافتراءات حياتي إلى جحيم لا يطاق منذ 11 مارس 2011”. ويبحث المدعون في مزاعم بأن الحملة الانتخابية لساركوزي في 2007 تلقت مساعدات بملايين اليورو من معمر القذافي.

وذكرت “لو فيجارو” أن ساركوزي قال إنه كان ضحية حملة لزعزعة الاستقرار بدأت في مارس آذار 2011 استنادًا إلى اتهامات من طرابلس ورجل أعمال فرنسي لبناني، كان أيضًا محور تحقيق قضائي بدأ في 2013، لكن الاتهامات تصاعدت هذا الأسبوع حينما احتجز ساركوزي لاستجوابه.