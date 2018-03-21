توجيه الاتهام لساركوزي في قضية تمويل القذافي لحملته الانتخابية

وجه محققون فرنسيون، اليوم الأربعاء، اتهامًا رسميًا للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي؛ في قضية تمويل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي حملته الانتخابية في العام 2007.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع إن محققين فرنسيين انتهوا من استجواب الرئيس الفرنسي، وإن قضاة يدرسون إن كانوا سيفتحون تحقيقًا رسميًا في مزاعم بتمويل حملته بشكل غير مشروع.

وجرى استجواب ساركوزي لليوم الثاني من الشرطة، التي تحقق في مزاعم أن حملته تلقت تمويلًا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وهذا ثاني تحقيق كبير مع ساركوزي، الذي يواجه أيضًا اتهامات بتجاوز الإنفاق بشكل غير قانوني خلال حملة إعادة انتخابه في 2012، والتي باءت بالفشل.