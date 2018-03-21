مسؤول أمريكي: محادثاتنا مع الأوروبيين بشأن إيران “مجهولة المصير”

المصدر: أ ف ب

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة أجرت محادثات بناءة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، لكن واشنطن لا تستطيع أن تتوقع هل ستنجح المحادثات أم لا، وتعد خططًا للطوارئ تحسبًا لفشلها.

وأضاف بريان هوك، مدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح للصحفيين بمؤتمر عبر الهاتف: “إن الولايات المتحدة عقدت اجتماعًا ثنائيًا مع إيران ليس له علاقة بالمحادثات التي جرت الأسبوع الماضي؛ وذلك للمطالبة بإطلاق سراح مواطنين أمريكيين تحتجزهم السلطات الإيرانية”.

وأبرمت إيران الاتفاق النووي مع القوى العالمية في عام 2015.