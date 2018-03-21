إسرائيل تقرر إعفاء السفارة الأمريكية من التصاريح والمعاملات لتسريع نقلها إلى القدس

أمر وزير المالية الإسرائيلي، ورئيس حزب “كولانو- كلنا” موشيه كحلون اليوم الأربعاء المجلس الإقليمي للتخطيط والبناء في إسرائيل، بعقد اجتماع طارئ لإقرار إعفاء السفارة الأمريكية من التصاريح والمعاملات المطلوبة، بهدف تسريع نقلها إلى مدينة القدس المحتلة.

وتأتي خطوة كحلون بعد سلسلة من الطلبات الخاصة التي قدمها مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية قبل نقل السفارة في 14 مايو/ أيار، بما في ذلك أعمال البناء والأمن العاجلة.

كما طلبوا من الوزير كحلون ممارسة سلطته بموجب قانون التخطيط والبناء، ومنح إعفاء مؤقت لتصريح بناء لمدة 3 سنوات من أجل الالتزام بالموعد المحدد، وذلك بحسب ما نشره موقع “واللا” العبري الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بزيارة إسرائيل، وعقدوا عدة اجتماعات مع السلطات الإسرائيلية المعنية.

وطالب المسؤولون الأمريكيون، خلال الاجتماعات، إعادة تأهيل مقر القنصلية الأمريكية في شارع “أرنونا” بالقدس، وتحويلها إلى سفارة، والانتهاء من أعمال البناء وتعزيز منظومة الأمن قبل حلول موعد الانتقال المحدد، مثل بناء سور عازل على ارتفاع أكثر من 3 أمتار يحيط بمجمع السفارة الجديدة، بالإضافة إلى رصف طريق خلفي للطوارئ من موقف السيارات الجنوبي لفندق “دبلومات” على طول الجانب الغربي من حي “أرنونا”.

وحذر المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية في رسالة بعثها إلى كحلون، أن موعد نقل السفارة الأمريكية للقدس في خطر، إذا لم يتم منح مصادقات بناء فورية واختصار الإجراءات البيروقراطية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتبرت المطالب الأمريكية لا تتماشى مع مخطط المبنى، الذي كان معدًا لغاية الآن، ليشغل مكاتب قنصلية وليس سفارة.