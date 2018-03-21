إسرائيل تتحدث عن عقبات تحول دون نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الموعد المحدد

ذكرت مصادر بوزارة الخارجية الإسرائيلية أن موعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، في آيار/ مايو المقبل، قد يواجه مشاكل تتعلق بالبيروقراطية، ولا سيما وأن الإجراءات الأمنية التي يفترض أن تواكب مسألة نقل السفارة والطاقم الدبلوماسي الأمريكي لم تنفذ بعد.

وحذرت المصادر، بحسب ما أورده موقع صحيفة “معاريف” مساء الثلاثاء، من إمكانية تأجيل تلك الخطوة، وقالت إن هناك علامات استفهام عديدة أمام الإجراءات التي تتم في سبيل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، من بينها عدم تنفيذ شروط الوفد التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي زار المقر الجديد والذي يفترض أن تنقل إليه السفارة، أي فندق “دبلومات” الواقع بالمدينة المحتلة.

جدار عازل

وأجرى وفد أمريكي مؤخرا زيارة للفندق الذي يفترض أن يتحول إلى مقر للسفارة الأمريكية بدلا من مقرها الحالي في تل أبيب، وحدد عددا من المطالب والشروط منها ما يتعلق بالجانب الأمني، وطالب الجانب الإسرائيلي بإجراء تغييرات محددة بحيث يصبح الموقع ملائما لانتقال وعمل الوفد الدبلوماسي الأمريكي، وهو ما كشفته شركة الأخبار الإسرائيلية “القناة الثانية” مساء الثلاثاء.

وبحسب بعض التقارير، طلب الوفد الأمريكي من السلطات الإسرائيلية بناء جدار عازل لا يقل ارتفاعه عن 3 أمتار حول الفندق، كما طالب باتباع إجراءات أمنية تختلف عن تلك المتبعة حاليا.

وفي حين تخالف هذه المطالب الخطة الأصلية التي اعتمدتها السلطات الأمنية بدولة الاحتلال، فإن أي من الإجراءات التي طالب بها الجانب الأمريكي لم تنفذ بعد.

وقت طويل

وذكر موقع “معاريف” أن مدير عام وزارة الخارجية بالقدس المحتلة يوفال روتيم، خاطب وزير المالية موشي كحلون، وطلب منه اعتماد مخصصات مالية لتعديل خطة تأمين فندق “دبلومات” الذي سيصبح مقرا للسفارة بناء على المطالب الأمريكية، ونقل جانبا من خطابه لوزير المالية والذي جاء فيه: “إن تطبيق المطالب الأمريكية وتغيير الخطة الأصلية سيستغرق وقتا طويلا”.

كما ورد في خطاب مدير عام وزارة الخارجية لكحلون: “لا يمكن استكمال الأعمال والتغييرات المطلوبة من قبل الجانب الأمريكي في الموعد المحدد لنقل السفارة في مايو المقبل.. ومن دون استكمال تلك الأعمال والتغييرات لن يكون الموقع مطابقا للشروط وللمطالب الأمريكية التي وضعتها وزارة الخارجية في واشنطن”.

مصير 450 مهاجرا

ولا يتوقف الأمر عند المطالب الأمريكية، فقد شهد أمس الأول الإثنين نقاشا ساخنا داخل لجنة الهجرة والاستيعاب التابعة للكنيست الإسرائيلي، بشأن مصير 450 من المهاجرين المُسنين الذين يقيمون حاليا في فندق “دبلومات” منذ سنوات، بعد أن أصبح ملكية أمريكية بعد أن باعته سلطات الاحتلال للأخيرة.

وأكد عضو الكنيست أفراهام نغوسا، النائب عن حزب “الليكود”، خلال الاجتماع أن مدير عام وزارة الهجرة والاستيعاب ألكس كوشنير، كان قد تعهد أمامه قبل 3 أشهر بالعثور على مكان بديل لنقل المهاجرين المُسنين، وأنه من غير الممكن وضع هؤلاء تحت ضغوط ومخاوف مستمرة بشأن مصير إقامتهم.

وطبقا لما أورده موقع “واللا” الثلاثاء، كان من المفترض أن يتم نقل هؤلاء المهاجرين عام 2020، ولكن بيع الفندق للإدارة الأمريكية يحتم البحث عن حلول بديلة، وهو أمر لم يحدث حتى الآن، ناقلا عن كوشنير، أنه يتم حاليا بحث العديد من البدائل، من بينها تأجيل موعد تسليم الفندق للإدارة الأمريكية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الأمريكيين يرغبون في تسلمه في أسرع وقت.