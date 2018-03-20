الكاميرون.. مقتل تونسي وتحرير آخر اختطفتهما مجموعة مسلحة

أعلنت وزارة الإعلام في الكاميرون، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن أحد التونسييْن المختطفَين جنوب غربي البلاد، ومقتل الثاني.

وأمس الإثنين، قالت الخارجية التونسية، في بيان: إنّ “تونسييْن اثنين يعملان في أحد مشاريع مدّ الطرقات، تنفذه شركة أشغال عامة تونسية، تعرضا للاختطاف من قبل مجموعة مسلحة جنوب غربي الكاميرون”.

وقالت وزارة الإعلام الكاميرونية، في بيان صدر اليوم: إن “عملية خاصة قادتها هذا الصباح قواتنا من الدفاع والأمن، في منطقة ميمي (جنوب غرب)، مكّنت من تحرير 3 من موظفي الشركة التونسية سوروبات”.

وأضاف البيان أن “موظفي الشركة التونسية الثلاثة اختطفوا، الخميس الماضي، من قبل إرهابيين، بينما كانوا يعملون على بناء الطريق الرابطة بين مدينتي كومبا وإيزانغيلا”.

وأوضح البيان أن من بين الرهائن المحرّرين يوجد مهندس تونسي، واثنان من الفنيين يحملان الجنسية الكاميرونية.

ولفتت الوزارة إلى أنه “تم القضاء على 3 إرهابيين خلال العملية الأمنية الخاصة، كما تمكنت القوات الكاميرونية من استرجاع جثمان مهندس تونسي يدعى خالد تينسا، لقي حتفه على أيدي خاطفيه”.

ولم يقدم بيان الوزارة الكاميرونية أي تفاصيل إضافية حول هوية الخاطفين، أو ملابسات الحادثة ودوافعها.

وحتى الساعة (16.12 تغ)، لم يصدر أي تعقيب من الخارجية التونسية حول الموضوع.