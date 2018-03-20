ميركل تتحدث عن معلومات خطيرة بشأن تسميم الجاسوس الروسي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن هناك معلومات خطيرة تشير إلى وقوف موسكو خلف تسميم الجاسوس الروسي السابق وابنته في لندن.

وأضافت ميركل خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء البولندي، إن المهمة تقع الآن على عاتق موسكو لإثبات عدم تورطها بالحادثة، بحسب ما أوردته الأسوشييتد برس.

وتوقعت ميركل أن يصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى “استنتاجات قاطعة بشأن الملف” في قمة ينتظر أن تعقد قريبا في بروكسل لبحث هذا الشأن.

من جانبه قال رئيس الحكومة البولندية، إن على زعماء الاتحاد الأوروبي إظهار تضامنهم حيال واقعة تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.