ميركل و”شي” يتفقان على مناقشة قضية إنتاج الصلب في إطار مجموعة العشرين

قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها ناقشت مسألة فائض إنتاج الصلب في الأسواق العالمية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، واتفقا اليوم السبت، على العمل على إيجاد حلول لها في إطار مجموعة العشرين.

وقال شتيفن زايبرت في بيان، إن “شي وميركل أكدا خلال مناقشة عبر الهاتف العلاقات الوثيقة بين بلديهما واتفقا على تعميق شراكتهما الاستراتيجية”.

وتواجه الصين وألمانيا خطة أمريكية لفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم.

وقال مسؤولون أمريكيون، إنهم “سيسعون للعمل على مواجهة سياسات الصين بشأن الدعم والاستثمار مع قادة المال في بعض الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي تجتمع خلال أيام في الأرجنتين”.

وجاء الاتصال بين ميركل وشي، وسط توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، ورفض الصين لتشريع أمريكي يشجع على تبادل الزيارات بين مسؤولي الولايات المتحدة وتايوان.