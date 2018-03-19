روسيا تطالب بريطانيا بتقديم أدلة على اتهامها بتسميم الجاسوس أو الاعتذار

قال الكرملين اليوم الاثنين، إن على لندن أن يكون لديها ما يدعم تأكيداتها أن روسيا مسؤولة عن تسميم جاسوس سابق وابنته في بريطانيا بالأدلة أو الاعتذار “عاجلًا أم آجلًا”.

واتهمت بريطانيا روسيا بالمسؤولية عن استخدام غاز أعصاب من العهد السوفيتي يدعى “نوفيتشوك”، استخدم لتسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن “مزاعم بريطانيا صعبة الشرح، لا أساس لها وتشهيرية”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأحد إن “من الهراء التفكير بأن موسكو مسؤولة عن الهجوم”.

في المقابل، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، إن “الإنكار الروسي مناف للعقل إلى حد بعيد”.