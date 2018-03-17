بريطانيا تبحث خطوتها التالية بعد طرد دبلوماسييها من روسيا

أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، أنها ستبحث خطواتها التالية مع حلفائها خلال الأيام المقبلة؛ وذلك بعد إعلان روسيا طرد 23 دبلوماسيًا بريطانيًا.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، خلال منتدى لحزب المحافظين في لندن: “لن نتسامح على الإطلاق مع تهديد حياة المواطنين البريطانيين والآخرين على الأراضي البريطانية من قبل الحكومة الروسية”.

وأضافت ماي: “يمكن أن نطمئن للدعم القوي الذي تلقيناه من أصدقائنا وحلفائنا حول العالم”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق، اليوم السبت، أنها ستطرد 23 دبلوماسيًا بريطانيًا؛ ردًا على إجراء مماثل اتخذته لندن بعد تسميم العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في إنجلترا.