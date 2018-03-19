ألمانيا: الاتحاد الأوروبي سيتضامن مع بريطانيا في حادث تسميم العميل

قال وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيدعم بريطانيا فيما يتعلق بهجوم بغاز للأعصاب على عميل مزدوج روسي سابق في الأراضي البريطانية.

وردًا على ما إذا كان الاتحاد سيبحث أي إجراءات عقابية ضد روسيا قال ماس إن “الاتحاد سيناقش هذا الأمر إذا طلبت بريطانيا ذلك”.

وتعليقًا على إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما إذا كان ذلك تم عبر انتخابات نزيهة قال ماس إن روسيا “ستظل شريكًا صعبًا”.

وأضاف، أن على الاتحاد الأوروبي الإبقاء على تواصله مع روسيا رغم وجود مجموعة من المشكلات.