بوتين يفوز بأعلى نسبة تصويت خلال مسيرته الرئاسية لروسيا

أعلنت لجنة الانتخابات الروسية، اليوم الاثنين، فوز فلاديمير بوتين بـ 76.66% من أصوات الناخبين، وهي أعلى نسبة يحصل عليها خلال مسيرته الرئاسية.

وقال نيقولاي بولاييف، نائب رئيس اللجنة الانتخابية المركزية “إن أكثر من 55 مليونًا من المواطنين الروس صوتوا لصالح بوتين في الانتخابات الحالية (بعد فرز 99.83% من الأوراق).

وأشار بولاييف أن نسبة الإقبال على التصويت تجاوزت 67%.

ولفت إلى أن بوتين حقق بذلك أفضل النتائج له خلال مسيرته الرئاسية، وحطم رقمه القياسي السابق للعام 2004، حين أيّده 71.31% من الناخبين، أي 49 مليونًا وستمائة ألف شخص.

وفي عام 2000 فاز بوتين في أول انتخابات رئاسية له بـ52.9% من الأصوات، وفي 2012 صوت له 63.6% من الناخبين.

وحل في المركز الثاني من حيث عدد الأصوات، المرشح عن الحزب الشيوعي، بافل غرودينين بـ11.80%، وثالثًا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي محققًا 5.66 % من الأصوات.

واحتلت المرشحة عن حزب “المبادرة المدنية” كسينيا سوبتشاك، المرتبة الرابعة بـ1.67%، فيما حصل غريغوري يافلينسكي المرشح عن حزب يابولكو الليبرالي على تأييد 1.04% من الناخبين.

في حين استقر بوريس تيتوف المرشح عن “حزب النمو” عند المركز السادس بـ 0.76%، يليه مكسيم سورايكين المرشح عن حزب شيوعيو روسيا ، الذي حصل على 0.68%.

أما أدنى نسبة في تأييد الناخبين الروس، فكانت لسيرغي بابورين، المرشح عن الاتحاد الشعبي الروسي الذي حصل على أصوات 0.65% فقط.

وسبق أن أكدت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا، أن الانتخابات لم تشهد انتهاكات تذكر، معبّرة عن رضاها عن سير عملية الاقتراع. ‎