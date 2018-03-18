ما ردة فعل كيم جونغ عقب موافقة ترامب على لقائه؟

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كونغ-وا خلال مقابلة صحيفة، اليوم الأحد، في الولايات المتحدة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون “يدرس الوضع” بعدما وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إجراء لقاء تاريخي معه.

وقالت الوزيرة لشبكة “سي. بي. إس” الأمريكية:”نعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي يدرس الوضع”، مضيفة:”سنمنحه الوقت الذي قد يحتاج إليه للإدلاء بموقف علني”.

ولم يجرِ أي لقاء مباشر بين واشنطن وبيونغ يانغ، كما لم يتم تحديد مكان أو موعد هذا الاجتماع الذي سيركز على مستقبل البرنامج النووي الكوري الشمالي بعد أشهر من التصعيد.

واختتمت السبت في ستوكهولم، مشاورات بين مسؤولين في كوريا الشمالية وآخرين في السويد التي تمثل المصالح الأمريكية في بيونغ يانغ، من دون إعلان تقدم ملموس على صعيد اللقاء بين كيم وترامب.

وأوضحت الوزيرة الكورية الجنوبية، أنه تمت إقامة “قناة اتصال”، مضيفة:”أنا واثقة أن هناك تبادلًا للرسائل”.

وتابعت:”أعتقد كذلك أن الزعيم الكوري الشمالي قد يحتاج إلى وقت بالنظر إلى سرعة موافقة ترامب على الدعوة إلى إجراء مباحثات، وأعتقد أننا فوجئنا جميعًا بسرعة هذا القرار”، مشيدة برد الرئيس الأمريكي، الذي وصفته بـ”الشجاع”.

وأكدت الوزيرة”أن الزعيم الكوري الشمالي “أعطى كلمته” في شأن التزامه بنزع السلاح النووي، وهو شرط أساس لانعقاد هذه القمة غير المسبوقة.

وأضافت:”لكلماته وقع كبير كونها المرة الأولى التي تصدر هذه الكلمات مباشرة من الزعيم الأعلى في كوريا الشمالية”.

وعندما سُئلت عمّا إذا كانت كوريا الجنوبية تثق بكيم جونغ أون، قالت الوزيرة “إنها ليست مسألة ثقة.. والمطلوب التشاور والدعوة إلى التحرك، وحين نلاحظ ذلك يمكننا أن نمضي قدمًا”.