ما هو شرط ترامب للقاء كيم جون؟

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين، اليوم الأحد، إن شرط الرئيس دونالد ترامب للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هو عدم إجراء تجارب نووية أو صاروخية، قبل الاجتماع المنتظر.

وأكد منوتشين لبرنامج (ميت ذا برس) الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) ردًا على سؤال حول تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الجمعة، أنه لن يكون هناك لقاء دون إجراءات ملموسة من جانب كوريا الشمالية “يجب ألا يكون هناك ارتباك”.

وأضاف “الرئيس أوضح أن الشروط هي عدم إجراء تجارب نووية وعدم إجراء تجارب صاروخية وهذا سيكون شرطًا حتى (موعد) الاجتماع”.