مباراة كرة قدم تتحول إلى احتجاجات ضد النظام في إيران (فيديو)

اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن عقب انتهاء مباراة لكرة القدم في محافظة “بندر عباس” جنوب إيران، بحسب وسائل إعلام معارضة.

وذكرت قناة “صوت الشعب” أن “الاحتجاجات اندلعت بشكل مفاجئ عقب انتهاء مباراة بين نادي سردار بوكان ونادي بلدية بندر عباس، قبل أن يخرج المشجعون بمسيرات احتجاجية ضد النظام الإيراني“.

وأضافت القناة نقلًا عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن “القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين”، مشيرة إلى أن “العشرات من المتظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق نتيجة كثافة الغازات التي أطلقتها قوات الأمن”.

من جهته، ذكر موقع “آمد نيوز” أن المتظاهرين رددوا شعارات ضد المسؤولين الإيرانيين، فيما وصفوا النظام “بالمستبد والقمعي”.

وشهدت مناطق عديدة من إيران في 28 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مسيرات احتجاج ضد النظام والحكومة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشة.

وتصادعت وتيرة الاحتجاجات حينها، حيث أطلق المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط النظام، لكن قوات الأمن قمعت الاحتجاجات بالقوة وأوقعت نحو 35 قتيلًا وقامت باعتقال الآلاف.