بعد اعتقاله لـ13 يومًا.. إيران تفرج عن نجل صادق الشيرازي (فيديو)

أفرجت السلطات الإيرانية، الأحد، عن حسين الشيرازي نجل المرجع الديني المعارض صادق الشيرازي، بعد اعتقال دام 13 يومًا، بحسب مصادر في مكتب الشيرازي.

ونقل موقع “شيعه ويس” التابع للشيرازي عن المصادر قولها، إن “السلطات الأمنية أطلقت اليوم سراح حسين الشيرازي بعد اعتقاله في 6 آذار/ مارس الجاري، بسبب مهاجمة نظام ولاية الفقيه والمرشد علي خامنئي ووصفه بالفرعون”.

من ناحيته، قال مسؤول العلاقات العامة للمرجعية الشيرازية عارف نصرالله، في بيان مقتضب صدر عنه الأحد، إن “السلطات الإيرانية أطلقت سراح حسين الشيرازي نجل المرجع الديني صادق الشيرازي”.

وكان حسين الشيرازي قال في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن “ولاية الفقيه أصبحت شيئًا مثل حكم فرعون”، وهو ما أثار غضب التيار المتشدد في إيران.

فيما حمل المرجع صادق الشيرازي الجمعة، النظام الإيراني مسؤولية سلامة نجله، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنه.

وشهدت العراق مظاهرات في مدن مختلفة منها الناصرية والبصرة وكربلاء والنجف وبغداد، نظمها مؤيدو التيار الشيرازي ضد النظام الإيران بسبب اعتقاله حسين الشيرازي.

كما انطلقت بمدينة كربلاء في العراق، تظاهرات احتجاجية على اعتقال الشيرازي، علاوة على اعتصامات أمام القنصلية الإيرانية التي أغلقت إثر تلك الاحتجاجات.

وتعرضت الأسبوع الماضي السفارة الإيرانية في لندن، للاعتداء من قبل أتباع الشيرازي، الذين أنزلوا العلم الإيراني من على إحدى شرفات مبنى السفارة.