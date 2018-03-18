“هدية” تحرج بوتين أثناء إدلائه بصوته في موسكو (فيديو)

رفض فيكتور ليندين، رئيس مركز انتخابي، في العاصمة الروسية، اليوم الأحد، قبول هدية من الرئيس المنتهية ولايته والساعي لمأمورية جديدة فلاديمير بوتين.

وذكرت قناة روسيا اليوم في موقعها: “أن ليندين، رئيس المركز الانتخابي، الذي أدلى فيه بوتين بصوته اليوم، رفض قبول القلم الذي استخدمه في التصويت”.

ونقلت القناة، عن ليندين قوله “ما حاجتي لهذا القلم.. لدي الكثير من الأقلام!”.

وأشارت إلى أن هذا السلوك ربما أحرج بوتين.

وتابعت القناة: “عجيب أمرك يا ليندين!”.

ويدلي الناخبون الروس، اليوم الأحد، بأصواتهم في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء روسيا، لاختيار رئيس للبلاد، لولاية مدتها 6 سنوات.

وأدلى الرئيس فلاديمير بوتين بصوته في المركز الموجود بأكاديمية العلوم العسكرية في موسكو، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.