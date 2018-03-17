مراكز الاقتراع شرق روسيا تفتح أبوابها للتصويت بالانتخابات الرئاسية

فتحت مراكز الاقتراع بأقصى الشرق الروسي، أبوابها في الثامنة من صباح الأحد، بالتوقيت المحلي(20:00 من يوم السبت تغ) أمام الناخبين؛ لاختيار رئيس للبلاد لفترة رئاسية حتى عام 2024 .

وانطلقت الانتخابات بمنطقتي كامتشاتكا وتشوكوتكا، أقصى شرقي البلاد التي يصل فارق التوقيت بينها وبين العاصمة موسكو، إلى تسع ساعات، بحسب ما ذكره موقع “روسيا اليوم” الإخباري.

وسيدلي الناخبون الروس بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 401 أخرى بالخارج، لاختيار مرشحهم لشغل منصب الرئاسة لولاية مدتها 6 سنوات.

ويتنافس في هذه الانتخابات 8 مرشحين، وهم فلاديمير بوتين، مرشح مستقل، الرئيس الحالي للبلاد، وسيرغي بابورين مرشح حزب “الاتحاد الشعبي العام الروسي”، وبافيل غرودينين مرشح “الحزب الشيوعي الروسي”.

وكذلك فلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن “الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي”، وكسينيا سوبتشاك، مرشحة حزب “المبادرة الاجتماعية” الليبيرالي، ومكسيم سورايكين، مرشح حزب “شيوعيو روسيا”، وبوريس تيتوف مرشح حزب النمو”، وغريغوري يافلينسكي، مرشح حزب “يابلوكو”.

وحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية، تم تسجيل 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل الأراضي الروسية وخارجها، يحق لهم التصويت.