المرجع الشيعي صادق الشيرازي يطالب نظام إيران بالكشف عن مصير نجله

طالب المرجع الديني المعارض لنظام ولاية الفقيه في إيران، صادق الشيرازي، اليوم الجمعة، طهران بالكشف عن مصير نجله المعتقل، حسين الشيرازي، محمّلًا إياها مسؤولية سلامته.

وقال الشيرازي في بيان نقلته مواقع إخبارية: “على الرغم من مرور 11 يومًا على اختفاء آية الله السيد حسين الشيرازي، ليس لدينا أي معلومات أو أخبار عن حالته ومكان اعتقاله”.

وطالب عدد من أئمة الجمعة في إيران، السلطات الأمنية بالتصدي بشكل حازم لاتباع ما أسموه بـ”التشيع البريطاني”، في إشارة إلى مقلدي المرجع المعارض صادق الشيرازي.

وكشفت قناة إيرانية تابعة للمعارضة، الثلاثاء الماضي، أن السلطات الأمنية نقلت حسين الشيرازي من مدينة قم إلى سجن يخضع لإدارة الحرس الثوري بمنطقة عشرت أباد بالعاصمة طهران.

واعتقلت السلطات الإيرانية قبل أيام “حسين الشيرازي”، الذي وصف المرشد الأعلى علي خامنئي بـ”الفرعون” خلال كلمة له في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.