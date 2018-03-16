غوتيريش يطلب وقف “التدخلات اللبنانية” في سوريا

المصدر: ا ف ب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، “كافة المجموعات والمواطنين اللبنانيين إلى الكف عن التدخل في النزاع السوري”، في تقرير ينشر كل ثلاثة أشهر عن لبنان، ويستهدف خصوصًا منظمة “حزب الله” المدعومة من إيران.

وأضاف في الوثيقة التي وزعت على الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، في ضوء نقاش مقرر، الثلاثاء، “أن وجود أسلحة غير مشروعة بأيدي حزب الله يثير قلقًا جديًا”.

ويتوقع أن تؤيد هذا الموقف، المندد بحزب الله، الولايات المتحدة التي أطلقت حملة دبلوماسية واسعة؛ للحد من نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

وأضاف غوتيريش: “لم يحرز أي تقدم في نزع أسلحة الجماعات المسلحة”، وأوضح أن “حيازة أسلحة من قبل حزب الله ومجموعات أخرى خارج إطار الدولة لا يزال يحد من قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها وسلطتها على كافة أراضيها”.

وأضاف أن حزب الله يعترف صراحة بأنه يحتفظ بقدراته العسكرية.

كما وصف غوتيريش الدولة اللبنانية بأنها “ضعيفة”، في تقريره الممتد من تشرين الثاني/نوفمبر إلى شباط/فبراير، مستندًا إلى عدة حوادث.

وأكد أيضًا أنه “قلق لاستمرار تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي، في خرق للقرارات الدولية وانتهاك للسيادة اللبنانية”.

وفي منطقة عمليات قوة السلام التابعة للأمم المتحدة، ينتشر 10500 جندي أممي في جنوب لبنان، ويبقى الوضع “هادئًا عمومًا”، كما قال غوتيريش.