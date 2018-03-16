سياسي إيراني بارز: النظام الإسلامي يواجه تحديًا خطيرًا بسبب عنفه ضد الشباب

اعتبر زعيم حركة “أمل الإيرانيين” الإصلاحية، السياسي البارز محمد رضا عارف، الذي فاز بالمرتبة الأولى في انتخابات البرلمان السابقة عن العاصمة طهران، أن النظام الإسلامي في البلاد “يواجه تحديًا خطيرًا؛ بسبب عنفه ضد جيل الشباب وخصوصًا الطلاب الجامعيين”.

وقال عارف في لقاء مع طلاب من جامعات طهران، اليوم الجمعة، “إذا تعرض جيل الشباب الحالي للمضايقة، فإن النظام سيواجه تحديًا خطيرًا لا يمكن له تجاوزه”، في إشارة منه إلى حملة الاعتقالات التي طالت المئات من طلاب الجامعات الذين شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها إيران في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأوضح عارف، وهو من رموز التيار الإصلاحي، أن “المواجهات العنيفة مع الطلاب التي شهدناها في بعض الأحيان، تتسبب في مثل هذه التأثيرات، لتسبب نقصًا في الحافز لجيل الشباب، ولهذا فإن جيلنا الشاب سيتردد في دعم النظام الإسلامي”. مشددًا على أنه “من المؤسف أن تكون هناك مواجهات ذات شقين بين السلطات لتشكيل اتحادات الطلاب، وليس من المناسب أن يقوم تفكير معين بتكوين اتحاد”.

وأكد أن “نشطاء طلاب الجامعات من الإصلاحيين يواجهون العديد من العقبات التي تحول دون هذا التحالف مع زملائهم في جمعية الطلاب التي تنتمي للمتشددين”.

ووصفت السلطات الإيرانية احتجاجات العام الماضي بـ”الخطيرة”، بعدما دخلت الجامعات على خط هذه الاحتجاجات، حيث انطلقت شرارتها من جامعة طهران التي تعد من أهم الجامعات في إيران، ونظم طلابها تظاهرات داخل الجامعة ورفعوا شعارات ضد المرشد علي خامنئي وبعض المسؤولين في النظام.

وقررت السلطات تعطيل الدوام في الجامعة واعتقال الطلاب المشاركين فيها وإحالة بعضهم إلى المحاكم؛ الأمر الذي دفع ببعض التيارات الإصلاحية للمطالبة بإطلاق سراح الطلاب.