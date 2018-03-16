بالصور.. لقاء إيراني إسرائيلي خلال معرض للسياحة في برلين

كشفت وسائل إعلام إيرانية معارضة، الخميس، عن اجتماع عقد بين المدير التنفيذي لشركة اتصالات إسرائيلية ومسؤولة سياحية إيرانية في برلين.

وقالت وسائل الإعلام ذاتها إن “شارون ليهمجر المدير التنفيذي لشركة اتصالات إسرائيلية عقد اجتماعًا مع المسؤولة في منظمة السياحة الإيرانية السيدة أيوبيان، على هامش معرض برلين الدولي للسياحة والسفر ITB، الذي بدأ أعماله في 10 آذار/ مارس الجاري”.

وأفاد موقع “كويا نيوز”، بأن “الحوار بين ليهمجر وأيوبيان كان حميمًا، حيث اعتبر المسؤول الإسرائيلي اللقاء مع نظيرته الإيرانية فرصة جيدة لعرض الاهتمام والصداقة بين بلديهما في مجال السياحة إضافة إلى الترويج للسياحة في إيران”.

وأضاف ليهمجر: “أخبرت المسؤولة الإيرانية أن العديد من المواطنين الإسرائيليين الذين تعد إيران مسقط رأسهم، على استعداد للسفر لزيارة بلد ميلادهم”.