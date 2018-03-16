أمريكا: المضايقات الإيرانية بحق الصحفيين غير مقبولة

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء مضايقة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وعائلاتهم في إيران، داعية طهران إلى وقف هذه المضايقات.

جاء ذلك عقب نداء غير مسبوق وجهته هيئة الإذاعة البريطانية، الإثنين الماضي، للأمم المتحدة، طالبتها فيه بـ”منع إيران من مضايقة موظفيها العاملين في الخدمة الفارسية لبي بي سي في لندن وعائلاتهم في إيران“.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت، في بيان صدر الخميس، إن “سلوك إيران مع الصحفيين، بما في ذلك موظفي هيئة الإذاعة البريطانية، غير مقبول”.

وطالبت نويرت، السلطات الإيرانية “بالامتثال إلى التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير”.

وحث أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إيران على “إنهاء الإجراءات غير القانونية ضد موظفي هيئة الإذاعة البريطانية الناطقة بالفارسية وعائلاتهم، وكذلك ضد الصحفيين المستقلين سواء كانوا من بي بي سي أو غيرهم”.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الأربعاء الماضي، علمه بوجود مضايقات يتعرض لها موظفو هيئة الإذاعة البريطانية وعوائلهم من قبل السلطات الإيرانية.

وبدأت إيران استهداف الخدمة الفارسية لـ”بي بي سي” بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل في العام 2009، عندما اتهمت طهران القوى الأجنبية بالتدخل في شؤونها.

وتتعامل الحكومة الإيرانية مع صحفيي الخدمة الفارسية في “بي بي سي” على أنهم مخربون وجواسيس أجانب.