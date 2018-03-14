طهران: لا علم لنا بوجود مضايقات إيرانية ضد موظفين في “بي بي سي”

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، علمه بوجود مضايقات يتعرض لها موظفون في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” وعوائلهم من قبل السلطات الإيرانية.

وقال قاسمي لوكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية بشأن وجود مضايقات تتعرض لها عائلات موظفي بي بي سي إضافة إلى اعتقال بعض الموظفين السابقين في الهيئة: “لا توجد معلومات عن ذلك، ويجب أن تسألوا المتحدث باسم السلطة القضائية في هذا الصدد”.

كما نفى المسؤول الإيراني وجود تحقيق تقوم به السلطات مع عوائل العاملين في هيئة الإذاعة البريطانية، وقال: “هذا الادعاء غير دقيق، ولم يُسمع عن أي شخص تم اعتقاله من صحفيي الهيئة”.

ووجهت هيئة الإذاعة البريطانية، الإثنين الماضي، نداء غير مسبوق للأمم المتحدة، تطالبها فيه بـ”منع إيران من مضايقة موظفيها العاملين في الخدمة الفارسية لبي بي سي في لندن وعائلاتهم في إيران”.

وتقول “بي بي سي” إن إيران “صعدت من حملة التخويف، بما في ذلك تهديد الصحفيين واعتقال أقاربهم وحظر السفر”.

وبدأت إيران استهداف الخدمة الفارسية لـ”بي بي سي” بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل في عام 2009، عندما اتهمت طهران القوى الأجنبية بالتدخل في شؤونها.

وتتعامل الحكومة الإيرانية مع صحفيي الخدمة الفارسية في “بي بي سي” على أنهم “مخربون وجواسيس أجانب”.