مرجع إيراني: روحاني مغرم بمواقع التواصل الاجتماعي

هاجم المرجع الديني الإيراني ناصر مكارم الشيرازي، الرئيس حسن روحاني، واصفًا إياه بأنه “مغرم ويولي اهتمامًا بمواقع التواصل الاجتماعي الأجنبية”.

وقال الشيرازي بحسب ما نقل عنه موقعه الرسمي، مساء الخميس، خلال استقبال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي، في مكتبه بمدينة قم، إن “الرئيس حسن روحاني مغرم بالشبكات الاجتماعية الأجنبية، ولا يلعب دورًا إيجابيًا في حل مشاكل هذه الشبكات”.

وأوضح أن “روحاني باعتباره رئيس المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في البلاد، لا يقوم بدوره في الحد من مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت تشكل خطرًا على أمن وسلامة إيران”.

واعتبر المرجع الديني المتشدد أنه “يجب أن نولي اهتمامنا لحقيقة أن المساحات الافتراضية الأجنبية ليست مصممة لحماية البشرية ومساعدة شعوب العالم، إنما لتحقيق أهداف وغايات سياسية واجتماعية وأمنية”.

ويتخوف النظام الإيراني ومؤسساته الدينية من اتساع رقعة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد وأبرزها “التلغرام والانستغرام” خصوصًا بعدما لعبت هذه المواقع دورًا في الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وتفرض السلطات الإيرانية رقابة شديدة على مواقع التواصل، حيث أن موقعي “فيسبوك وتويتر” يخضعان للحظر منذ عام 2009 عقب احتجاجات شعبية انطلقت عقب اتهام النظام بتزوير الانتخابات لصالح الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد.