نائب إيراني: روحاني عاجز عن منح الحرس الثوري ميزانية خاصة

كشف عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد جواد كريمي قدوسي، اليوم الخميس، أن الرئيس حسن روحاني أبلغ القيادة العسكرية عدم قدرة حكومته على تخصيص ميزانية للحرس الثوري ودفع رواتب لقوتين عسكريتين (الجيش الحكومي والحرس).

وأوضح قدوسي وهو عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في تصريحات صحفية، أن “روحاني أبلغ البرلمان بعدم قدرته على توفير رواتب لقوتين عسكريتين”، مضيفًا أن “رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة محمد علي باقري بعث برسالة إلى روحاني في13 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بشأن المخصصات المالية للقوات المسلحة، وجاء رد روحاني بهذا الإطار”.

وتابع النائب الإيراني أن “جواب روحاني على رسالة باقري كان بأن ميزانية القوات المسلحة تم تخصيصها وفقًا للدستور، لكن بعض هذه الأموال تذهب لجيوب مؤسسات غربية بذريعة النشاط الثقافي، وأن جزءًا كبيرًا من ميزانية القوات المسلحة بدلًا من وضعه للدفاع عن البلاد، يستخدم لتدمير الدولة فقط”.

ولم يكشف عضو البرلمان تاريخ رد الرئيس حسن روحاني على رسالة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وانتقد قدوسي حسن روحاني وقال إن “أداءك سيدمرك وليس مواقفنا ومجموعاتنا الثقافية هي من تدمر الدولة”.

ويخصص البرلمان الإيراني من موازنة الدولة ميزانية خاصة للحرس الثوري باعتباره القوة التي تخضع لأوامر المرشد الأعلى علي خامنئي، كما يتم تخصيص أموال لقوة فيلق القدس الذي ينشط في خارج إيران بقيادة الجنرال قاسم سليماني.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشفت تقارير صحفية أن الميزانية التي قدمها روحاني للبرلمان للعام الإيراني الجديد الذي يبدأ في 28 مارس/آذار الجاري، بلغت فيها ميزانية القوات المسلحة 400 تريليون ريال (ما يعادل 11 مليار دولار).

وتشمل الميزانية العسكرية قطاعات الجيش والحرس الثوري ووزارة الدفاع ومنظمة الباسيج التابعة للحرس.