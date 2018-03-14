لندن تدعو الرعايا البريطانيين الراغبين بالتوجه نحو روسيا إلى اليقظة

حذرت وزارة الخارجية البريطانية الأربعاء، رعاياها الراغبين في التوجه إلى روسيا من مخاطر التعرض لمضايقات، بعد تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق في إنجلترا.

وكتبت الوزارة، التي غيرت بعد ظهر الأربعاء، نصائحها للمسافرين على موقعها الإلكتروني: “بسبب التوتر السياسي المتزايد بين بريطانيا وروسيا، يجب أن تكونوا يقظين إزاء مشاعر محتملة مناهضة للبريطانيين، ومضايقات في هذا الوقت، ينصح بالتيقظ وتجنب التعليق علنًا على التطورات السياسية الأخيرة”.

وتابعت: “في حين أن السفارة البريطانية في موسكو ليست على علم بأي صعوبات متزايدة يواجهها البريطانيون المتجهون إلى روسيا في هذه الفترة، يجب متابعة الوضع الأمني والسياسي عن كثب والاطلاع على نصائح السفر المحدثة”.

وقد أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء، سلسة عقوبات ضد روسيا، بينها طرد 23 دبلوماسيًا وتجميد العلاقات الثنائية؛ معتبرة موسكو مسؤولة عن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال على أراضيها.