الكرملين: روسيا تأمل في علاقات بناءة مع أمريكا بعد عزل تيلرسون

قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه يأمل في بدء نهج بنّاء ومتزن للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في أعقاب رحيل ريكس تيلرسون عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن “من المستبعد أن تتدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن بدرجة أكبر”.

وأضاف “على أي حال هناك أمل في علاقات بناءة ومتزنة”.

وعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته تيلرسون أمس الثلاثاء، بعد سلسلة من الخلافات العلنية، بشأن سياسته تجاه كوريا الشمالية وروسيا وإيران، واختار مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ليحل محله.