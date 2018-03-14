دوتيرتي يعلن انسحاب الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الأربعاء، انسحاب الأرخبيل من المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في سياسته التي أفضت إلى سقوط عدد من القتلى في إطار مكافحة المخدرات.

وقال دوتيرتي في بيان “أعلن أن الفلبين ألغت مصادقتها على اتفاقية روما بمفعول فوري”.

وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، أعلنت مطلع شباط/ فبراير بدء “دراسة تمهيدية” المرحلة التي تسبق فتح تحقيق حول حملة مكافحة المخدرات التي يقوم بها دوتيرتي.

وتثير هذه السياسة قلقًا لدى الأسرة الدولية.

وكان دوتيرتي الذي انتخب بسهولة في 2016، وعد بالقضاء على تهريب المخدرات في حملة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من مرتكبي الجنح.

ومنذ انتخابه، قتلت الشرطة حوالي أربعة آلاف شخص يعتقد أنهم من مهربي أو مدمني المخدرات، حسب الإحصاءات الرسمية.

ويؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان، أن عدد القتلى أكبر بثلاث مرات من ذلك.