ترامب: الاتفاق مع إيران أسوأ ما شهدت في حياتي

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب ساعات فقط من إقالة وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، بتصريحات حازمة بشان إيران، مؤكدًا أن الاتفاق النووي مع الأخيرة كان أسوأ ما شاهده في حياته.

وقال ترامب خلال خطاب له في قاعدة مارين كوربس الجوية في سان دييغو، إن إيران هي السبب الرئيس في كل المشاكل في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي منح إيران مكاسب اقتصادية دون تقديم ضمانات كافية للحد من أنشطتها النووية، متسائلا حول تقديم 150 مليار دولار دون الحصول على التزام من الجانب الإيراني.

وأضاف ترامب، إن أمريكا تعمل مع حلفائها لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي ورعاية الإرهاب ووقف حمام الدم في جميع أنحاء العالم.

وتوحي تصريحات ترامب المتزامنة مع تعيين رجل جديد بمنصب وزير الخارجية بدلًا من تيلرسون، إلى تغير في طريقة التعاطي مع الملف الإيراني ومسألة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وكانت وسائل إعلام إيرانية تناولت خبر إقالة تيلرسون وتعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، بتخوف وقالت إن القرار قد يكون “أسوأ خبر لطهران في 2018”.