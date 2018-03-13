ترامب يعتزم فرض رسوم على بضائع صينية بقيمة 60 مليار دولار

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض رسوم جمركية على واردات من الصين بقيمة 60 مليار دولار، وستستهدف قطاعي التكنولوجيا، والاتصالات، وذلك بحسب ما قال اليوم الثلاثاء مصدر ناقش المسألة مع البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة بوليتيكو في وقت سابق أن ترامب رفض مقترحات لرسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 30 مليار دولار.

وقال المصدر إن الرسوم الجمركية لن تقتصر على معدات التكنولوجيا والاتصالات.

وتسجل الصين فائضًا قدره 370 مليار دولار في تجارتها مع الولايات المتحدة، وحثت إدارة ترامب أكبر مستشار اقتصادي للرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي زار واشنطن مؤخرًا، على إيجاد وسائل لخفض ذلك الرقم.

وفي حين يُنظر إلى الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على الصلب والألومنيوم الأسبوع الماضي على أنها غير مهمة نسبيًا فيما يتعلق بالواردات والصادرات، فإن تحركات لاستهداف الصين بشكل مباشر تثير مخاطر بردٍ مباشرٍ وقاسٍ من بكين.