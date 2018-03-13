القيادي الحمساوي “السنوار” حاضر في المناورات الأمريكية الإسرائيلية (فيديو وصور)

شهدت المناورات العسكرية الأمريكية – الإسرائيلية المشتركة، في إسرائيل، محاكاة عملية اقتحام لمبنى يتحصن فيه مقاومون من حركة “حماس” في قطاع غزة، وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي للحركة، يحيى السنوار.

وأظهر مقطع فيديو وصور نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تطور سير مناورات “كوبرا العرر” أو “Juniper Cobra”، والتي تستمر مدة أسبوعين، وهي المناورات التي تقام كل عامين، منذ انطلاقها للمرة الأولى العام 2001.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن قوات من سلاح المشاة البحرية الأمريكية “المارينز”، شاركت في تدريبات إلى جوار عناصر من مقاتلي كتيبة الاستطلاع التابعة للواء المظليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحاكي القتال في مناطق مأهولة بالسكان، فضلاً عن مناطق أخرى مفتوحة.

وكان جيش الاحتلال شيد، أخيرًا، بناية خاصة في قاعدة التدريب “تسئاليم” جنوب إسرائيل، استعدادًا للمناورات التي تجري حاليًا، وضعت عليها ملصقات لحركة “حماس” وبدا واضحًا أن هناك ملصقًا كبيرًا للقيادي للسنوار، وقد اعتلى البناية.

وطبقًا لموقعي “واللا” و”معاريف” العبريين، فقد شارك 700 عنصر من عناصر “المارينز” في التدريب، فضلًا عن الآليات العسكرية المتنوعة، ونفذت تلك العناصر عمليات سرية وخاصة بالذخيرة الحية في مناطق مأهولة وأخرى مفتوحة.

وشملت التدريبات محاكاة عمليات اشتباك مباشر مع “إرهابيين”، والتعامل مع العبوات الناسفة، فضلًا عن القتال داخل الأنفاق، وفق الموقعين.

ونقل الموقعان عن قائد كتيبة مشاة البحرية الأمريكية الكولونيل ماركوس ماينس، قوله إن “الهدف من التدريبات هو تبادل المعلومات مع الجيش الإسرائيلي وتنفيذ مهام قتالية في ظروف مختلفة”، مضيفًا أن “تدريبات من هذا النوع ستستهم في رفع مستوى الخبرة لدى القوات الأمريكية في عملياتها حول العالم”.

وتابعا أن التدريبات منحت القوات الأمريكية معرفة بطبيعة القتال في المناطق المأهولة بالسكان، ومواجهة القناصة والعبوات الناسفة، فضلاً عن قتال الأنفاق؛ “لأنه منذ حرب فيتنام لم يقاتل الجيش الأمريكي داخل أنفاق، لذا فقط طلب من الجانب الإسرائيلي تنفيذ مهام من هذا النوع خلال المناورات”، على حد قوله.