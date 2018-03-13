رئيس القضاء الإيراني يهاجم روحاني ويصف تصريحاته بـ”السخيفة”

شن رئيس السلطة القضائية في إيران، صادق لاريجاني، هجومًا عنيفًا على الرئيس حسن روحاني، واصفًا تصريحاته الأخيرة، بخصوص الاستفتاء على النظام، بـ”السخيفة للغاية”.

وقال لاريجاني، في اجتماع للسلطات القضائية العليا في إيران: “خلع الحجاب أو التظاهر بخلعه حرام ويعتبر نوعًا من الترويج للفحشاء، ولا ينبغي التشكيك في مسألة واضحة قانونيًا وشرعيًا. قد يخطئ بعض الشبان ولكن لماذا البعض ممن هم في دائرة النظام يتناغمون مع نغمات (طبول الأعداء)”.

ونقل موقع “تابناك” الإيراني عن لاریجاني، معلقًا على تصريحات الرئيس روحاني حول إجراء الاستفتاء على الأمور المختلف عليها في إيران، قائلاً: “هؤلاء الناس يأتون بأدلة وحجج في بعض الأحيان سخيفة للغاية، يقولون إنهم سيجرون استفتاء حول هذه القضية أو تلك ويتناسون أن الجمهورية الإسلامية ودستورها الذي بُنيت قوانينه على أساس الشريعة، جاء من خلال استفتاء وصوّت الناس له في الانتخابات، هل يجوز إجراء استفتاء على ارتكاب أو عدم ارتكاب فعل محظور وحرام؟! غدًا يأتي أحد ويقول دعونا نجري استفتاء حول تجارة الخمور وإنشاء مراكز الرقص والفساد والبغاء ويستندون للمنطق نفسه، هذا غير صحيح على الإطلاق”.

وكان روحاني، اقترح يوم 11 فبراير/شباط الماضي على التيارات السياسية المتصارعة في إيران، اللجوء إلى خيار الاستفتاء للخروج من “المأزق السياسي”.

وقال في خطاب ذكرى الثورة الـ39، إن “بعضًا من ركاب قطار الثورة أجبروا على النزول منه”، منتقدًا رفض أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والتدخل في خصوصيات المواطنين.

كما طالب برفع القيود عن دخول الإيرانيين إلى المنافسة الانتخابية.

واستند روحاني في طرحه إلى المادة (59) من الدستور الإيراني، وقال إنه “من الممكن إعمال القوانين في القضايا الأساسية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية عبر الاستفتاء والاستناد مباشرة إلى أصوات الناس”. وترهن المادة القانونية “نتائج الاستفتاء، بموافقة ثلثي نواب البرلمان”.