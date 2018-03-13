جنتي يحذر روحاني من نفوذ “غير الثوريين” في الحكومة الإيرانية

حذر رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد جنتي، رئيس بلده حسن روحاني، من نفوذ من وصفهم بـ”غير الثوريين” في حكومته.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية، جاء ذلك في كلمة لأحمد جنتي استهل بها جلسة مجلس خبراء القيادة، اليوم الثلاثاء في طهران.

وقال جنتي: “السيد رئيس الجمهورية، عليك أن تبعد غير الثوريين عن محيطك”، مشيرًا إلى “وجود معادين للثورة والنظام في الحكومة الحالية”.

وحث رجل الدين المتشدد المقرب من المرشد علي خامنئي، روحاني على “الدقة في اختيار المسؤولين والوزراء بحكومته”.

كما سلطت وسائل الإعلام الإيرانية الضوء على لقاء جمع الرئيس حسن روحاني ومنافسه المتشدد في الانتخابات التي جرت في أيار/ مايو الماضي، الأصولي إبراهيم رئيسي خلال مشاركتهما في مجلس خبراء القيادة.

ومجلس خبراء القيادة يعد إحدى الهيئات الحكومية المهمة في البلاد، وتمتد فترة المجلس 8 سنوات، لذلك سيكون له تأثير قوي في السياسات الإيرانية، كما يتولى تعيين المرشد الأعلى للبلاد وعزله حسب المادة 111 من الدستور الإيراني إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته أو فقد مؤهلا من مؤهلات اختياره.