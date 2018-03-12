تركيا تستدعي السفير الألماني على خلفية هجمات ضد الأتراك

المصدر: أ ف ب

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الألماني لدى أنقرة الإثنين بشأن سلسلة هجمات بدأت الجمعة ضد الجالية التركية في ألمانيا كما أعلن المتحدث باسم حكومة أنقرة.

وقال بكر بوزداغ خلال مؤتمر صحافي متلفز في ختام اجتماع لمجلس الوزراء “اليوم استدعت وزارة الخارجية السفير الألماني”.

وأضاف أنه “تم توجيه التحذيرات اللازمة وتسليمه مذكرة” معربًا عن “القلق” إزاء حوادث نهاية الأسبوع.

خلال ثلاثة أيام تم إحراق مصليين في برلين وجنوب ألمانيا ومقار جمعية ألمانية تركية غرب البلاد ومحل لبيع الخضار يملكه تركي شمالًا. كما تم تحطيم زجاج مسجد آخر، ولم تؤد هذه الهجمات إلى سقوط جرحى.

واعتقل ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم ألقوا زجاجات حارقة على مبنى الجمعية الألمانية التركية.

وأتى حريق متعمد على مركز للجالية التركية الإثنين في رينانيا شمال ويستفاليا كما أعلنت الشرطة التي لم تستبعد الدوافع السياسية، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وفتحت الشرطة عدة تحقيقات بتهمة “محاولة القتل”.

وكتبت صحيفة “تاغشبيغل” أن الشرطة تدرس وجود دوافع عنصرية محتملة وأيضًا سياسية على خلفية الهجوم التركي الذي تشنه أنقرة على شمال غرب سوريا ضد ميليشيا كردية تصفها تركيا ب”الإرهابية”.

ونشر موقع مؤيد للأكراد فيديوهات للهجمات زاعمًا أنها نفذت من قبل شبان أكراد دون تأكيد ذلك.

وتتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجمات، وتصفها تركيا وحلفاؤها الغربيون ب”الإرهابية”.

ودعت الخارجية التركية، الأحد الماضي، في بيان السلطات الألمانية إلى “اتخاذ التدابير اللازمة تفاديًا لتكرار مثل هذه الهجمات”.

والعلاقات بين أنقرة وبرلين متوترة منذ الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في تموز/يوليو 2016 لكن البلدين يحاولان التقارب منذ مطلع العام.