مجهولون يضرمون النار بمسجد في ألمانيا

أضرم مجهولون النار، مساء أمس السبت، في مسجد في العاصمة الألمانية برلين.

وقال بيرم تورك، المشرف على شؤون مسجد قوجه سنان في منطقة رينكندورف ببرلين، إن شهود عيان شاهدوا 3 أشخاص ملثمين وهم يسكبون مواد قابلة للاشتعال على المسجد.

وأضاف تورك أن المهاجمين ألقوا المادة القابلة للاشتعال بعد منتصف الليلة الماضية ولاذوا بالفرار، مشيرًا إلى أن المسجد احترق بالكامل وبات غير مؤهل لاحتضان المصلين وتأدية الصلوات.

من جهتها، قالت الشرطة الألمانية إن الاعتداء على المسجد نُفذ عبر إحدى النوافذ المكسورة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الحادثة.