إيران تعتقل عائلة من السنة في المطار عقب وصولهم إلى البلاد (صورة)

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية اليوم الإثنين، عائلة أحد أهالي السنة بسبب نشاطه الديني، وذلك عقب وصول عائلته إلى مطار مدينة تبريز الدولي شمال شرق البلاد، وفقًا لما أفاد به موقع “آمد نيوز” المعارض.

وقامت “السلطات الأمنية باعتقال شتاو فاروقي واثنين من أولادها مساء السبت عقب وصولهم إلى مطار مدينة تبريز الدولي”، حيثُ جاء اعتقال العائلة “بسبب نشاط الزوج برزان فاروقي الديني، وليس لنشاط سياسي”.

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من العائلة قولها، إن “السلطات الأمنية قامت بنقل عائلة فاروقي إلى مكان مجهول بعد دخولها الأراضي الإيرانية”، مضيفة أن “ولديها هما طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وولد يبلغ من العمر 13 عامًا”.

وأوضحت العائلة، وفقًا للمصادر، أن “ابن فاروقي البالغ من العمر 13 عامًا في حالة خطرة، كونه يعاني من إصابات في يده وقدمه، بسبب تعرضه لحادث سير في وقت سابق”.

ويعاني أهل السنة في إيران البالغ عددهم نحو 10 ملايين بحسب تقديرات حكومية، من الاضطهاد والتمييز والمضايقات.