إيران تتهم بريطانيا بتخطيط الهجوم على سفارتها في لندن

اتهم الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني اليوم الإثنين، الحكومة البريطانية، بتخطيط الهجوم الذي استهدف سفارة بلاده في لندن الجمعة الماضية.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية، عن شمخاني قوله خلال زيارته جامعة “صنعتي شریف” في العاصمة طهران، إن “الاعتداء الذي استهدف سفارتنا في لندن هو لعبة خططت لها الحكومة البريطانية”.

واتهم متحدث الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت السبت الماضي، الشرطة البريطانية بـ”التأخر في التدخل ضد الاعتداء على السفارة”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، عن نوبخت قوله إن “الشرطة البريطانية لم تلتزم بالقواعد الدولية المتعلقة بحماية البعثات الدبلوماسية”.

واقتحم محتجون مبنى السفارة الإيرانية في لندن، الجمعة الماضية، احتجاجًا على اعتقال الزعيم الديني الشيعي حسين الشيرازي.

وقبل أيام، اعتقلت السلطات الإيرانية الشيرازي؛ بسبب محاضرة دينية تقول إنه هاجم فيها ولاية الفقيه.