شمخاني يتهم السعودية بالوقوف وراء الاحتجاجات ويبعث رسائل تهديد مبطّنة

اتهم رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، السعودية بتوظيف كافة إمكانياتها ضد إيران، معتبرًا أن ما يحصل في إيران سينتهي خلال أيام وليس لدي أي قلق من ذلك، على حد قوله.

وقال شمخاني في مقابلة تلفزيونية مساء الإثنين، إن “الأسباب الداخلية هي عدم رضا جزء من الشعب الإيراني عن الوضع الإقتصادي”، مضيفًا أن “من أسباب عدم رضا الشعب السلوك السيء للإعلام الداخلي الإيراني”.

وأوضح شمخاني أن “السعودية تنفق الأموال وأنشأت أجهزة ووظفت خبراء ووجهتهم ضمن خطة سياسية ضد إيران”، لافتًا إلى أن “العائلة الحاكمة في السعودية تعلم خطورة ردنا تجاه تلك التدخلات”.

ورأى المسؤول الإيراني أن “العناصر التنفيذية للحرب على إيران عبر الإنترنت هي من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وبعض البلدان الأخرى”، مشيرًا إلى أن “27% من المشاركين في الحملة على إيران عبر الإنترنت يتبعون حكومة محمد بن سلمان”.