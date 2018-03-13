توقعات بحل الكنيست الإسرائيلي خلال ساعات

رجحت تقارير إخبارية إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيحل الكنيست اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الثلاثاء، أن “بنيامين نتنياهو يترنح بين طرح مشروع قانون التجنيد لإجراء التصويت عليه، أو الإعلان عن حل الكنيست الإسرائيلي”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حزب “الليكود”، الذي ينتمي إليه نتنياهو، قولها إن الأخير “بدأ منذ الأمس بالعمل على حشد الأغلبية المطلوبة لحل الكنيست، بحيث يتم إجراء الانتخابات في يونيو/ حزيران المقبل، ما يعني أنه بحاجة إلى 61 عضوًا في الكنيست لدعم ذلك”.

وغادر نتنياهو الكنيست اليوم دون إجراء أي لقاءات مع وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أو أي من شركائه في الائتلاف الحكومي، بعدما وعد ببذل جهود من أجل تجنب الانتخابات المبكرة.

وتعزز مغادرة نتنياهو للكنيست التقديرات بالتوجه نحو حله وتقديم الانتخابات الإسرائيلية، وفق المصادر.

ومن المقرر أن يجري التصويت في “الكنيست اليوم على مشروع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، إلا أن ليبرمان أكد أن حزبه، “إسرائيل بيتنا”، والذي يشكل قوة في البرلمان، سيصوت ضد القانون.

أما وزير المالية، موشي كحلون، سيمنح أعضاء كتلته “كولانو” حرية التصويت مع أو ضد القرار، ما يفتح المجال أمام ثلاثة أعضاء على الأقل للتصويت ضد مشروع القانون.