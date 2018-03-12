إيران تحاكم أستاذًا جامعيًا بتهمة التحريض على النظام

استدعت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الإثنين، أستاذ العلوم السياسية البارز وأحد منظري التيار الإصلاحي صادق زيبا كلام، ووجهت له تهمة الدعاية والتحريض ضد النظام.

وقالت وكالة أنباء “ميزان نيوز” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إن “صادق زيبا كلام حضر اليوم أمام الفرع 15 من محكمة الثورة الإسلامية بتهمة التحريض والدعاية ضد النظام”.

وذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر قضائية، “أن زيبا كلام وجهت له هذه التهمة بسبب المقابلات والتصريحات التي يجريها مع مواقع أجنبية معادية للنظام الإيراني”.

وكان زيبا كلام قد قال في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعليقه على الاحتجاجات الشعبية في إيران، إن “الغالبية الساحقة من الإيرانيين يرفضون نظام الجمهورية الإسلامية”، مشيرًا إلى أن أي “استفتاء على شكل النظام سيكشف أن الشعب يرفض النظام الحالي”.

وبيّن زيبا في حديث لـ”إذاعة صوت ألمانيا” أنه “في حال جرى استفتاء في إيران عن شكل النظام، فإن 70% من الناس لن يصوتوا لصالح نظام الجمهورية الإسلامية”.

وفي 28 من فبراير/ شباط الماضي، فصلت جامعة آزاد إسلامي في طهران (الجامعة الإسلامية الحرة)، صادق زيبا كلام، بسبب مواقفه من النظام.

وقال زيبا كلام في حينها، إن “فصله من حق التدريس قرار سياسي بحت”.

من جانب آخر، استدعت اللجنة التأديبية في جامعة “أمير كبير” للتكنولوجيا في طهران، الإثنين، جميع الطلاب المشاركين في تظاهرة شهدتها باحات الجامعة، أمس الأحد، ورفعت شعارات مناهضة لـ”النظام الإيراني“.

وقال رئيس الجامعة، أحمد معتمدي، لوكالة أنباء “إسنا” الطلابية الإصلاحية، إن “اللجنة التأديبية بالجامعة استدعت جميع الطلاب الذين شاركوا في تظاهرة غير مرخصة وتم التحقيق معهم”.

وكشف معتمدي أن “الطلاب المذنبين سيتم إحالتهم إلى المحكمة بسبب الشعارات التي رفعوها خلال الاحتجاجات داخل الجامعة”، مضيفًا أنه “سيتم إخطار وتحذير بعض الطلاب كتابيًا كا سيتم حرمان آخرين من عام إلى عامين من الدراسة في الجامعات”.

وتجمع عدد من طلاب جامعة “أمير كبير” احتجاجًا على الاعتقال والأحكام الشديدة بحق 3 من زملائهم الذين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وحكم على هؤلاء الثلاثة بالسجن 9 سنوات وحظر السفر خارج البلاد.

وهتف المتظاهرون ضد رئيس السلطة القضائية رجل الدين المتشدد صادق لاريجاني، فيما واجهت القوات الأمنية هذه الاحتجاجات بالقوة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “فارس نيوز”.

فيما قضت محكمة الثورة الإيرانية بالسجن ضد الطلاب الجامعيين بتهمة التحريض والدعاية ضد النظام والتواطئ مع جهات خارجية لاستهداف الأمن القومي.