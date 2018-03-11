تجدد التظاهرات ضد النظام الإيراني في جامعة بطهران إثر سجن 3 طلاب (صور وفيديو)

تجددت التظاهرات المناهضة للنظام الإيراني، اليوم الأحد، في باحات جامعة “أمير كبير” للتكنولوجيا بالعاصمة طهران، بسبب قرار السلطات القضائية سجن 3 طلاب جامعيين شاركوا في الاحتجاجات التي اندلعت في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وذكرت وكالة أنباء “فارس نيوز” الإيرانية، أن “احتجاجات عارمة شهدتها جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، حيث هتف الطلبة ضد السلطات القضائية، مطالبين بالإفراج عن جميع الطلاب الجامعيين المعتقلين لدى السلطات”.

ونقلت الوكالة عن مصادر طلابية قولها إن “الطلبة المتظاهرين واجهوا سلوكًا عنيفًا من قبل السلطات الأمنية بسبب الشعارات التي رفعوها ضد الحكومة ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني”.

وفي سياق متصل، ذكرت مواقع إخبارية أن الاحتجاجات دعت لها منظمات طلابية إصلاحية داخل جامعة “أمير كبير” الليلة الماضية للضغط على السلطات للإفراج عن 3 من الطلاب الذين حكمت عليهم السلطات، أمس السبت، بالسجن 9 سنوات وحظر السفر خارج إيران.

وقضت محكمة الثورة الإيرانية بسجن الطلاب الجامعيين بتهمة “التحريض والدعاية ضد النظام والتواطؤ مع جهات خارجية لاستهداف الأمن القومي”.

بدوره، أعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، الأحد، أن “بلاده لم تتوصل بعد في تحقيقاتها إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت في الأشهر الماضية كانت منظمة وتحركها جهات خارجية”.

وقال فضلي في مقابلة مع صحيفة “إيران” الحكومية، نشرت اليوم الأحد، إن “أكثر من 60% ممن شاركوا في الاعتراضات لم يكونوا عاطلين عن العمل، ومجموع المشاركين مع تكرار تواجد بعضهم وصل لحوالي 100 ألف”، داعيًا إلى “أخذ العبرة واحترام الناس”.

واعتبر وزير الداخلية أن “السبب الرئيس للاعتراضات يعود إلى عدم وجود رضا سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وأمني من قبل الشعب”، مشيرًا إلى أنه “خلال الاحتجاجات جرح 900 عنصر من قوى الأمن الداخلي”.