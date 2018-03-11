محامي رئيس أمريكا الأسبق على أعتاب البيت الأبيض

قال شخص مطلع إن “المحامي المخضرم إيميت فلود قد يتم اختياره لوظيفة في البيت الأبيض لمساعدة الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع التحقيق بشأن روسيا”.

وسبق أن قدم فلود المشورة القانونية للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون خلال إجراءات مساءلته. وقال الشخص المطلع، إن فلود اجتمع مع ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، لكن القرار بشأن الوظيفة لم يتخذ بعد.

وقال شخص آخر مطلع، إن الاجتماع يأتي في حين يتفاوض الفريق القانوني الخارجي لترامب مع المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر بشأن مقابلة محتملة مع الرئيس.

ويحقق مولر في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وفيما إذا كان هناك أي تواطؤ مع حملة ترامب الانتخابية وربما عرقلة العدالة أثناء التحقيق.

ونفت روسيا التدخل في حملة الانتخابات. ونفى ترامب وجود تواطؤ بين حملته وموسكو أو عرقلة العدالة.