إيران تصادر مبنى كنيسة في طهران

أفاد موقع “منظمة مسيحي مادة 18″، التابع لـ الجماعة الربانية المسيحية في إيران، يوم السبت أن مبنى كنيسة هذه الجماعة في طهران تمّت مصادرته من قبل مؤسسة “الركن التنفيذي لأوامر الإمام” التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي.

ووفقًا لتقرير الموقع، طلب المسؤلون في”الركن التنفيذي لأوامر الإمام” من مديري الكنيسة الربانية بإخلاء المبنى و”حديقة شارون” وبقية الممتلكات التابعة لها خلال ثلاثة أيام.

واتهمت محكمة الثورة بطهران، جماعة الربانية المسيحية في إيران بالتجسس لصالح “وكالة المخابرات المركزية الأمريكية” وبعد توجيه الاتهام مباشرة أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بمصادرة مبنى الكنيسة وأراضي الحديقة وجميع ممتلكاتها لصالح “الركن التنفيذي لأوامر الإمام”.

وتم شراء مبنى الكنيسة و”حديقة شارون” التابعة لمجلس كنائس جماعة الربانية في إيران، في أوائل عام 1972 حيث تمّ تسجيله لأول مرة عام 1975 وبعد الثورة عام 1980 تمّ تسجيل الكنيسة بشكل رسمي في إيران.