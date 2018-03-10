إيران تعلن العثور على 45 جثة من ضحايا الطائرة المنكوبة

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، عن العثور على ما مجموعه 45 جثة لضحايا طائرة ركاب تحطمت في الـ 18 من شباط/ فبراير الماضي بمحافظة أصفهان وسط البلاد، في أثناء رحلتها من طهران إلى مدينة ياسوج غرب إيران.

وأعلن حاكم مدينة “دنا” التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، إن فرق الإنقاذ تمكنت حتى يوم السبت من العثور على 45 جثة لركاب طائرة شركة آسمان التي تحطمت في جبال دنا في الشهر الماضي”.

وأوضح “عبد الله عباس بهشتي”، إن “الجثامين التي تم العثور عليها تم نقلها إلى الطب الشرعي بمدينة دنا لتحديد هويتها وتسليمها إلى ذويها”.

وأشار بهشتي إلى وجود صعوبات نتيجة الظروف الجوية السيئة لليوم الثالث على التوالي، التي لا تسمح بمروحيات الطيران لمساعدة فرق الإنقاذ للبحث عن بقية الضحايا.

والطائرة التي تحطمت تابعة لشركة “آسمان” وهي من طراز (ATR72) من إنتاج شركة إيطالية فرنسية مشتركة، وقامت بأول رحلة قبل 25 عامًا في 1993، كان على متنها 60 راكبًا و6 هم أفراد الطاقم، لقوا حتفهم جميعًا.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس لجنة التنمية المدنية في البرلمان الإيراني رضايي كوجي، عن فشل السلطات المحلية في الحصول على معلومات من الصندوق الأسود للطائرة.

وقال النائب كوجي لوكالة أنباء “برنا”، “نحن لسنا قادرين على الحصول على معلومات من الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت”، مضيفًا أن “الإمكانيات المتوافرة داخل إيران لا تتيح الحصول على معلومات من الصندوق الأسود للطائرة”.

وكشف النائب كوجي أنه “سيتم إرسال الصندوق الأسود إلى فرنسا مع فريق إيراني متخصص لاستكمال الأمر”.

وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت في الـ 20 من شباط/ فبراير الماضي، عن عثورها على جثامين 32 شخصًا من ركاب الطائرة المنكوبة، بحسب ما أفادت به وكالة “إيرنا” الحكومية نقلاً عن محافظ كهكیلویة وبویر أحمد محمد أحمدي.