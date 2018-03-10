حكم بالسجن 5 سنوات على زعيم حركة روحية في إيران‎

المصدر: ا ف ب

حكم على زعيم حركة “الحلقة الروحانية” الصوفية الإيرانية، محمد علي طاهري، المسجون منذ 2011، بعقوبة جديدة تقضي بسجنه خمس سنوات، بعد أن نجا من عقوبة الإعدام، كما أعلن، اليوم السبت، محاميه محمود علي زاده طبطبائي.

وقال طبطبائي: “قبل حوالي أربعة أشهر، ألغت المحكمة العليا للمرة الثانية عقوبة الإعدام بحق موكلي، وأحالت الملف إلى محكمة من الدرجة الأولى حكمت عليه بالسجن خمس سنوات، بتهمة الإفساد بدون أسباب تشديدية”.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني ايجائي، أكد في الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي أن “طاهري، 61 عامًا، زعيم حركة عرفان كايهاني أو الحلقة الروحانية، حُكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بتهمة الإفساد على الأرض، عن جميع تحركاته”.

وتهمة “الإفساد على الأرض” هي الأخطر في إيران، وعادة ما تعاقب بالإعدام.

وكان طاهري، الذي ينحدر من كرمنشاه ولم يحصل على أي تأهيل ديني، أنشأ في بداية الألفية مؤسسة فنية وثقافية.

ووجهت إليه تهمة القيام بأنشطة “شيطانية” وممارسة الطب بطريقة غير قانونية، وأوقف في أيار/مايو 2011 وحكم عليه بالإعدام مرة أولى في حزيران/يونيو 2015، بتهمة “إهانة القيم المقدسة” و”الإفساد على الأرض”.

لكن المحكمة العليا ألغت في كانون الأول/ديسمبر 2015 هذا الحكم الأول بالإعدام.

وكان محاميه أوضح أن “موكله طلب العفو عن سلوكه وتخلى عن معتقداته”.

وأخيرًا استبدلت عقوبته الأولى بالإعدام بالسجن خمس سنوات، أمضاها بالكامل، كما قال طبطبائي.

وأضاف أنه “بعدما أمضى هذه العقوبة التي أنجزت قبل سنتين، أبقي مع ذلك في السجن المؤقت”.

واليوم، صدر الحكم الجديد بالسجن خمس سنوات بتهمة “الإفساد بدون أسباب تشديدية”، بموجب المادة 286 من قانون العقوبات الإيراني.

وأوضح المحامي أنه “سيرفع دعوى استئناف”، مشيرًا إلى أن “الحكم على موكله بالسجن عن أفعال تؤخذ عليه قبل سجنه في 2011، تم بناءً على قانون صدر في 2013”.

وقال طبطبائي: إن “القوانين لا تسري بمفعول رجعي، ولا تستطيع المحكمة الاستناد إلى قانون لإدانة شخص بسبب تصرف حصل قبل صدور القانون”.